В Кремле рассказали о "чувствительном" сотрудничестве Москвы и Нью-Дели

Сотрудничество России и Индии развивается в самых чувствительных областях. Страны делятся технологиями, что совершенно уникальное явление, это не просто отношения "купи-продай", заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Песков подчеркнул, что видение будущего планеты у России и Индии во многом сходятся. Представитель Кремля также отметил в интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину, что России важна оценка визита президента России в самой Индии, а не за океаном.

Решение премьер-министра Индии Нарендры Моди встретить российского лидера у трапа Песков назвал неожиданным. Оно было принято внезапно, в Москве об этом не знали.