"Породистая красота": как сейчас выглядит взрослая дочь Марии Порошиной от Гоши Куценко

Марию Порошину и Гошу Куценко связывает студенческая любовная история. Будущие знаменитости познакомились во время учебы в Школе-студии МХАТ и мгновенно влюбились друг в друга. Правда, под венец парочка отправиться так и не решилась, зато плодом их чувств стала чудесная дочка. Спустя пять лет отношений Мария и Гоша решили расстаться, но сохранили дружеское общение ради заботы о Полине.

В следующем году наследнице актеров исполнится 30 лет. Девушка выросла настоящей умницей и красавицей. По мнению россиян, она сумела взять лучшее от звездных мамы и папы. Кроме того, Полина унаследовала и талант родителей – она тоже освоила актерскую профессию и успешно выступает в театре.

Также старшая дочь Порошиной ведет личный микроблог, через который за ее жизнью следят тысячи человек. В последнее время девушка нечасто баловала подписчиков свежим контентом, а потому фото, которое ее коллега показала в соцсети, произвело фурор. На снимке наследница Порошиной и Куценко запечатлена с однокурсниками.

Судя по фото, Полина, взявшая от звездных родителей все самое лучшее, хорошеет с каждым днем. Это отметили пользователи Сети, осыпавшие ее комплиментами. "Породистая красота!"; "Невероятная девушка"; "Полина выросла красавицей, как мама"; "Это же надо так! И на папу, и на маму похожа", — пишут в комментариях россияне.