Моди лично встретил Путина у трапа самолета

Владимир Путин и Нарендра Моди начали переговоры уже в автомобиле по дороге из аэропорта. Премьер-министр Индии лично встретил президента России у трапа самолета.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что о решении Моди встретить Путина у трапа в Москве не знали. Оно было принято внезапно.

Владимир Путин 4 декабря прибыл в Индию с государственным визитом. Самолет президента России приземлился в Нью-Дели. Индийский премьер приветствовал российского лидера на красной дорожке у трапа. Лидеры покинули аэропорт в одном автомобиле, передает пресс-служба Кремля.