Певца SHAMAN пытались убить в Белгороде: на его концерте планировали теракт

В Белгороде 3 декабря отменили концерт SHAMAN. Зрителям объявили, что мероприятие не состоится за два часа до его начала. Певец был в недоумении и не понимал, что происходит. Оказывается, на выступлении артиста ВСУ планировали теракт.

Спецслужбы предотвратили трагедию, но в целях безопасности был отменен и запланированный на 4 декабря концерт SHAMAN. О произошедшем рассказала Екатерина Мизулина.

"Вчера был очень тревожный день в Белгороде. Только сейчас могу спокойно поделиться тем, что произошло. Позже информация о возможном теракте подтвердилась. Была объявлена ракетная опасность, ВСУ планировали ударить по площадке в момент исполнения на сцене гимна России", — сообщила глава Лиги безопасного Интернета.

По словам Екатерины, на выступление SHAMAN должны были прийти тысячи человек. "Слава Богу, что благодаря работе местных властей, МЧС России и Минобороны удалось избежать трагедии. Ведь билеты на два концерта были полностью проданы, а это свыше двух тысяч человек", — написала Екатерина в своем блоге.

После отмены концерта Мизулина и Ярослав Дронов отправились на встречу к губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову, где обсудили сложившуюся ситуацию.

Между тем очевидцы сообщали, что накануне территорию возле ДК "Энергомаш", в котором должен был выступать SHAMAN, оцепили. С чем было связано усиление мер безопасности, горожанам не сообщали.