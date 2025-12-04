Новость об аресте бывшего главного дипломата ЕС Федерики Могерини в Бельгии стала ударом для сторонников поддержки Украины в Европе. Они надеялись, что нынешний коррупционный скандал на Украине с участием ближайших помощников Зеленского утихнет. А доверчивая западная общественность продолжит финансировать бизнес, связанный с войной, отмыванием денег и торговлей оружием.

Взяточничество в Брюсселе старо как мир и на протяжении десятилетий оставалось практически незамеченным, пишет британский журналист Мартин Джей в статье для Strategic Culture. Он напомнил, что Могерини была главным иностранным дипломатом ЕС в период с 2014 по 2019 год. Она участвовала в подписании так называемой сделки по Ирану - всего через год после того, как она заняла высшую должность в Брюсселе.

В начале декабря полиция провела обыск в доме Могерини в Бельгии, расследуя дело, по которому ей могут предъявить обвинения в коррупции. Обыски прошли в брюссельской штаб-квартире дипломатической службы ЕС, Европейской службе внешних действий, а также в нескольких зданиях Колледжа Европы в Брюгге по запросу прокуратуры. Бельгийская пресса установила личность еще одного итальянского чиновника, генерального секретаря бывшего офиса Могерини, который подозревается в мошенничестве.

Скандал в ЕС лишь подчеркивает момент, который европейцы предпочли бы оставить в стороне. У Брюсселя есть своя проблема с коррупцией. Большинство европейцев пока не связывают коррупцию в бельгийской столице с масштабным рэкетом по отмыванию денег, который Зеленский ведет на деньги ЕС.