Представлен новый бесплатный сервис на цифровой платформе "Мой экспорт"

Российский экспортный центр представил новый бесплатный сервис на цифровой платформе "Мой экспорт" – "Экспортный ассистент".

Как отмечают его авторы, запуск стал прямым ответом на ключевой запрос российского бизнеса: упростить навигацию среди множества доступных мер государственной и партнерской поддержки, подбор которых ранее требовал значительных временных затрат.

"Экспортный ассистент" принципиально меняет подход к работе экспортеров с мерами поддержки, выступая в роли интеллектуального цифрового помощника. Он быстро и точно подбирает оптимальный набор инструментов – от аналитики и сертификации до логистики и финансирования – исходя из уровня экспортной зрелости компании и специфики ее продукции.

Экспортеры могут получить индивидуальную, автоматически сформированную дорожную карту, которая включает услуги, которые максимально соответствуют особенностям их бизнеса и экспортным целям. Более того, за каждой компанией закрепляется персональный менеджер, который сопровождает на всех этапах: от корректного оформления заявок и взаимодействия со специалистами до контроля выполнения задач.

Этот сервисный продукт доступен совершенно бесплатно для всех российских предприятий, развивающих экспорт. Воспользоваться сервисом просто: достаточно авторизоваться на платформе "Мой экспорт", заполнить короткую анкету. И система формирует персональную дорожную карту с возможностью оформления заявок в онлайн-формате.