16-летнего сына звезды фильма "Питер FM" Павла Баршака парализовало из-за редкой болезни

Семья актера Павла Баршака борется за жизнь 16-летнего сына. Мальчика внезапно парализовало. Оказалось, что Фому поразила редкая болезнь.

Сын актера был обычным подростком, ничем серьезным не болел, ходил в школу. Но в один из майских дней прямо на уроке он почувствовал раскоординацию — то есть перестал нормально двигаться и ходить.

"Его забрали домой, а утром он не смог встать с кровати. Сейчас он не может двигаться и вставать, не чувствует ничего от груди. В морозовской больнице подтвердилось, что это миелит. Там он пробыл полгода, его лечили, но не помогло", — признался Баршак в эфире шоу "Малахов".

Миелит — воспалительный процесс, который затрагивает как серое, так и белое вещество спинного мозга. Это очень редкая болезнь, встречается не более пяти случаев на миллион человек. Миелит до конца не изучен, есть много противоречивых сведений, а также несколько методов лечения.

"Никто никаких гарантий не дает, нет процентного соотношения, кто вылечился, а кто нет. Сын сейчас находится в Израиле, ему нужно продолжать лечение, его ждет операция", — отметил актер.

Один день пребывания в больнице обходится в 200 тысяч рублей. Как долго продлится лечение, никто не знает.

Во время шоу Павел еле сдерживал слезы. Он чувствует боль, несправедливость и очень хочет, чтобы любимый сын поскорее поправился. Баршак отметил, что его семья не хотела сообщать о своей беде публично, но актриса Евгения Осипова убедила, что нужно обратиться за помощью и предложила рассказать о произошедшем с Фомой Андрею Малахову.