Москвичей приглашают на тренировки по зимним видам спорта

В столице в декабре пройдут тренировки по зимним видам спорта, принять участие можно бесплатно по предварительной регистрации, сообщила пресс-служба департамента спорта.

"В декабре в столице пройдут тренировки по зимним видам спорта. Любители активного образа жизни смогут посетить мастер-классы по катанию на коньках и показательные выступления по различным дисциплинам, а также принять участие в новогоднем костюмированном забеге. Присоединиться к занятиям можно бесплатно, но нужна предварительная регистрация на сайте master-class.mso.mossport.ru", – сказано в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что 11 и 18 декабря на стадионе "Авангард" с 16:00 до 19:00 для юных москвичей проведут мастер-класс по катанию на коньках и новогоднюю елку. Кроме того, 14 декабря в спортивном комплексе "Раменки" пройдет "Спортивное воскресенье". С 10:00 до 12:30 дети и их родители смогут посетить показательные выступления воспитанников секций по ритмике, современным танцам, самбо, карате, оздоровительной гимнастике, эстетической гимнастике и йоге. В этот день с 12:30 до 13:30 также пройдет мастер-класс по стоянию на гвоздях, а с 14:00 до 15:30 – занятие по гимнастике заслуженного мастера спорта России и олимпийской чемпионки 2000 года Веры Шиманской.

Также 27 декабря с 10:00 до 16:00 состоится новогодний костюмированный забег. Точка старта находится у павильона №27 "Физкультура и спорт" на ВДНХ.