Путин и Моди начали неформальную встречу в резиденции премьера Индии

Владимир Путин и Нарендра Моди начали неформальную встречу в резиденции премьер-министра Индии в Дели. Сообщается, что переговоры носят закрытый характер. Президент России и индийский премьер прибыли сюда прямо из аэропорта. Лидеры ехали вместе, в автомобиле Нарендры Моди.

Путин 4 декабря прибыл в Индию с двухдневным визитом. Переговоры на высшем уровне состоятся в Нью-Дели в пятницу. Планируется принять пакет двусторонних документов и целый ряд коммерческих соглашений. Лидеры также выступят на пленарном заседании российско-индийского бизнес-форума и сделают заявление для СМИ.

Зарубежные СМИ назвали визит Путина историческим и самым значимым в XXI веке для Нью-Дели. В планах российского лидера - посещение мемориала Махатмы Ганди и встреча с президентом Индии Дроупади Мурму, передает РИА Новости.