Прохор Шаляпин подхватил стыдную болезнь от поклонницы в возрасте

Певец и шоумен Прохор Шаляпин в новом интервью откровенно рассказал о личной жизни. Как известно, смерть последней жены сильно подкосила звезду. Но Прохор быстро оправился и вновь стал мелькать на ТВ и в соцсетях. Сейчас официально Шаляпин ни с кем не встречается, но вниманием женщин не обделен.

Артист признался, что пока серьезных отношений у него нет, но своих подружек он обязательно водит к врачу, чтобы вместе проверить здоровье. "Я говорю: "А давай вместе сходим, сдадим анализы, у меня там скидки". Ну, а что? Жизнь такая. Сколько всякой заразы ходит", — признался Шаляпин в интервью Олегу Абакумову.

По словам Прохора, он недавно подцепил очень неприятную болезнь, о которой многие стесняются говорить. "Я вот поцеловал одну, а у меня герпес возник сразу. Вот тебе и поцелуй в щечку, безобидный. Еще понимал: "Она больная! Че ты ее будешь целовать?" Неудобно просто — она немножко в годах. Поэтому смотрите внимательнее, кого целуете", — рассказал артист.

При этом вскочивший на губе герпес ничуть не портит внешний вид Шаляпина. Прохор прекрасно выглядит и буквально светится. Артист с гордостью признался, что он пока не пользуется услугами косметологов.

"Наверно, попозже придется что-то делать с лицом. Ботокса у меня нет. Годы идут, у меня чуть-чуть веки обвисли. Очень хороши массажи лица. Они мне очень хорошо помогают, сразу мышцы на место становятся. Кремами пользуюсь. Не буду их рекламировать. Стараюсь пить воду. Утром пью теплую воду, хоть и не очень хочется. Сначала у меня вода, потом — кофе, потом — каша, чтобы хоть как-то помочь себе с клетчаткой", — резюмировал шоумен.