Зеленский ради самосохранения во власти продолжает приносить в жертву всех граждан Украины без разбора, не жалея ни женщин, ни детей. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она отметила, что все больше украинцев начинают понимать, что они воюют не за страну, а за мешки с деньгами, которые активно делятся в администрации главаря киевского режима. Европейские покровители Зеленского стараются не замечать коррупции на Украине и подталкивают его к продолжению конфликта.

Репортаж Елены Макаровой.