Наши штурмовики рассказали, что при освобождении села Зеленый Гай в Запорожской области самым сложным было преодолеть оборону противника на подступах к населенному пункту. Там были оборудованы нескольких пулеметных точек. Еще вражеские беспилотники в небе. Впрочем, места, откуда велось управление БПЛА, были обнаружены и уничтожены. Доты разбиты артиллерией. А украинская пехота в прямое боестолкновение вступать уже не захотела.

Освобождение Зеленого Гая - это результат стремительного наступления наших сил, которое сейчас разворачивается в Запорожской области. До крупного укрепрайона ВСУ - города Гуляйполе - всего несколько километров по прямой. И туда уже долетают наши дроны, и артиллерия с авиацией наносят прицельные удары даже по тыловым дорогам снабжения ВСУ.

Изнурительные тренировки наших бойцов в тылу - как залог успешно проведенных операций. Штурмовики рассказали, что и к боям за Красноармейск готовились не одну неделю. В ход шла и армейская смекалка, и научные данные. Например, при движении вперед стремились к тому, чтобы температурные сигнатуры бойцов и дорог совпадали. Тогда вражеские тепловизоры бесполезны.

Такими мелкими группами в Красноармейске удалось накопить довольно внушительные силы. А потом, когда бои за город набрали силу и погода позволила, подтянулась бронетехника и основные части.

В соседнем Димитрове еще продолжается поиск и уничтожение огневых точек и мест дислокаций подразделений ВСУ. В городе в окружении могут находиться до нескольких тысяч человек противника.

С каждым днем для ВСУ обостряется ситуация возле Северска. Город наши силы берут в клещи, и, согласно данным российского Минобороны, сейчас артиллерийские и авиаудары наносят в том числе по дорогам на западе от города - по путям снабжения противника.

Что в Гуляйполе, что в Северске подразделениям ВСУ предлагают сдаться. В противном случае подразделения будут ликвидированы.