Мишустин обсудил с министрами подготовку объектов электроэнергетики и ЖКХ к зимнему периоду

Три миллиарда рублей дополнительно будет направлено Рослесхозу. Эти средства позволят компенсировать понесённые расходы ведомства в 11 регионах по борьбе с лесными пожарами в этом году. Об этом на заседании правительства заявил глава кабмина Михаил Мишустин.
Речь также шла о подготовке к зимнему периоду объектов электроэнергетики и жилищно-коммунального хозяйства. Премьер призвал министров совместно с главами регионов держать все вопросы на личном контроле. Особое внимание - ситуации в новых регионах.
"В течение года по всей стране шла замена тепловых сетей, водопроводных и канализационных коммуникаций. Большой комплекс работ был выполнен для поддержания бесперебойного электроснабжения. Специализированные компании обеспечены углем, мазутом и дизелем в объемах, которые превышают утвержденные нормативы. За этим строго следим. В новых российских субъектах и приграничных также для решения этих вопросов была организована системная работа. Она должна быть, конечно, продолжена, пока не будут выполнены все запланированные мероприятия. Прежде всего это касается жилищно-коммунального хозяйства и социальных учреждений", - сказал Мишустин.