Мишустин обсудил с министрами подготовку объектов электроэнергетики и ЖКХ к зимнему периоду

Три миллиарда рублей дополнительно будет направлено Рослесхозу. Эти средства позволят компенсировать понесённые расходы ведомства в 11 регионах по борьбе с лесными пожарами в этом году. Об этом на заседании правительства заявил глава кабмина Михаил Мишустин.

Речь также шла о подготовке к зимнему периоду объектов электроэнергетики и жилищно-коммунального хозяйства. Премьер призвал министров совместно с главами регионов держать все вопросы на личном контроле. Особое внимание - ситуации в новых регионах.