СВО - не начало войны, а попытка ее закончить, заявил Владимир Путин в интервью India Today.

По словам президента, Запад развязал украинскими руками войну против России. И Москва восемь лет пыталась разрешить ситуацию на Украине мирными средствами.

Владимир Зеленский, продолжил российский лидер, говорил о своем стремлении к миру, но в итоге стал ставить интересы националистически настроенных групп выше, чем народа Украины. Главное для киевских властей – осознать, что переговоры являются наилучшим способом решить проблемы, подчеркнул Путин.

Что касается Дональда Трампа, то он хочет быстрого завершения конфликта на Украине, в том числе из гуманитарных соображений, отметил президент России. При этом США продолжают закупать у России ядерное топливо, так что непонятно, почему они считают, что Индия не может покупать российские энергоресурсы. Поставки российской нефти в Индию идут "абсолютно ритмично".

По поводу Крыма Путин сказал, что Россия его не аннексировала, а пришла на помощь жителям полуострова и не могла поступить иначе. Глава государства пояснил, что Россия всегда будет защищать свои интересы и своих людей.