РКН заблокировал SnapChat на территории России

Зарубежный мессенджер SnapChat заблокирован на территории России. В сообщении Роскомнадзора отмечается, что программу используют в том числе как площадку для организации террористических действий и вербовки исполнителей.

Американское мобильное приложение SnapChat используется для обмена сообщениями с прикрепленными фото и видео. Его особенность заключается в том, что отправленные сообщения, фото и видео исчезают через несколько секунд или 24 часа.

В Роскомнадзоре считают, что мессенджером пользуются мошенники и террористы. В частности, с помощью этой программы они организуют и исполняют террористические акты против россиян. По данным РКН, меры по блокировке сервиса приняты 10 октября 2025 года.