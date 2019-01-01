Вдова нигерийского принца из Череповца умирала в мучениях. Подействовало африканское проклятье?

В Череповце скончалась Наталья Веденина, ставшая известной благодаря шоу Андрея Малахова. Женщине было 59 лет. Звезду ток-шоу похоронили в ее родном городе рядом с мужем принцем Паулем из Нигерии.

Веденина прославилась на всю страну в 2019 году, когда пришла на шоу Андрея Малахова и рассказала свою историю. В 50 лет Наталья вышла замуж за 32-летнего принца Пауля из Нигерии. Мужчина бросил все на родине ради любимой и перебрался в Череповец. Наталья родила Паулю близнецов Даниэля и Дэвида. Семья жила дружно, Веденина впервые за много лет чувствовала себя счастливой. А потом в дом Натальи пришла беда. Внезапно умер Пауль.

Горе не сломило женщину. Она встретила приличного парня Федора, который был младше на 20 лет, и в 2024 году снова вышла замуж. Молодому мужу пришлось ухаживать за больной Натальей. С каждым днем Ведениной становилось все хуже. Сначала у Натальи выявили отек легких, который удалось вылечить. Затем началась аритмия, к которой добавился сахарный диабет. Федор признался, что его жена страдала от страшных болей.

"Сахар поднялся до 21 единиц. После этого ее выписали из больницы, но все отеки ушли в ноги, и они начали у нее гнить. Там такой вид был, даже не хочу вспоминать. Она еще ходила в этом состоянии, боролась, как бы ей больно не было, она шевелилась все равно", — поделился последний муж Ведениной.

За несколько дней до смерти Наталью прооперировали. "Я хочу жить. Завтра у меня операция, решили ампутировать эту ногу. Вот и все. Стояла твердо на земельке. Ну что ж, такова судьба", — из больницы прислала Веденина сообщение мужу.

Состояние Натальи ухудшалось. Она успела попрощаться с сыном и умерла, так и не вернувшись домой.

Эксперты шоу "Малахов" припомнили, что семья принца несколько лет назад прокляла Наталью. Это произошло, когда Веденина приезжала к ним рассказать о смерти Пауля. Разгорелась ссора и мать принца произнесла зловещую фразу: "Пусть его жена последует за моим сыном, чтобы узнать где деньги и дом. Те люди, которые приложили руку к смерти моего сына, я проклинаю их, им не жить".