Путин рассказал про возрождение СССР

Западные политики говорят о том, что Россия мечтает вернуть СССР. Такими заявлениями они пытаются запугать свое население, пояснил Владимир Путин.

Президент России прокомментировал звучащие на Западе заявления о желании российского руководства вернуть Советский Союз. Путин дал интервью каналу India Today. Российский лидер подчеркнул: политики манипулируют общественным мнением в отношении России, чтобы оправдать свою агрессивную политику против Москвы.

По словам российского лидера, нет смысла искать виноватых в распаде Союза. Дело было в системе, уверен Путин. Президент России отметил: реинтеграция СССР невозможна и бессмысленна, таких целей у Москвы нет. Путин добавил, что вся работа советской разведки была направлена на защиту интересов Родины. При этом некоторые страны сегодня допускают ошибки, подобные тем, что совершало руководства Советского Союза.