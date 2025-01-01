Самолет Зеленского ушел от преследовавших его дронов

Самолет украинского лидера Владимира Зеленского в небе над Ирландией преследовали четыре неопознанных беспилотника. Об этом сообщает ирландское издание The Journal со ссылкой на местные высокопоставленные источники.

По данным местной полиции, дроны перемещались по траектории движения самолета Зеленского. Украинский лидер направлялся в Ирландию 1 декабря. Беспилотники взлетели из района, расположенного к северо-востоку от столицы Ирландии, пролетели рядом с воздушным судном, а затем на какое-то время зависли над кораблем ВМС Ирландии. Корабль в секретном порядке разместили в море перед визитом украинского лидера на остров.

Ирландская полиция пытается выяснить, откуда запускали дроны. Возможно, точка расположена на каком-либо судне. Пока неизвестно, кто стоит за инцидентом и куда подевались беспилотники.