Католический мир обсуждает рейв-вечеринку перед собором Святой Елизаветы

Отдохнём от политики, вдохнём культурной жизни! Тут, как и в политической кунсткамере, неспокойно. Католический мир обсуждает рейв-вечеринку, которую устроили в Словакии перед собором Святой Елизаветы. За пультом стоял священник, известный, как ди-джей Прист. Он же Падре Гильерме.

Заголовки в сети: "Папа Лев 14-й дал свое апостольское благословение шумному бедламу в стиле ночных клубов"... Нынешний Папа американец, родом из Чикаго, а там такие дискотеки каждый день – зашатаешься. Паства осталась недовольна. Многие верующие постарше плевались и возмущались: до чего докатились?

Ладно, может быть, отдушину найдем там, где царит вдохновение - и красота обретает осязаемые черты? Мир высокой моды нам в помощь. Но и тут всё странно. Жан-Поль Готье представил коллекцию "Весна-лето-2026" на парижской неделе высокой моды.

Модельер, которого всегда хвалили за изысканный вкус, кажется, решил оседлать ушедший тренд. Гендерный шабаш, кажется, уже вышел из моды, а Готье предлагает рискованные эксперименты как повседневную одежду? Ладно, с этой высокой модой сложно всё, вырядится в такое, конечно, только отчаянный энтузиаст.

Может, в мире современного искусства всё иначе? Какие тренды актуальны? Как сегодня художник представляет красоту? В Швейцарии грянула выставка "Арт Базель", центральным событием стало творение цифрового художника с псевдонимом Бипл, который порадовал ценителей искусства действом под названием "Обыкновенные животные".

Робособаки с головами Илона Маска, Джеффа Безоса, Марка Цукерберга и прочих хищников цифровой эпохи маются в стеклянном загоне и… Как бы это описать в духе высокого искусства?.. Да что уж там! Просто испражняются крипто-токенами. Многим было тошно. Кричали "Апорт!"

Куда мир катится - сокрушается консервативная публика, не принимающая ни рейва возле храмов, ни гендерных метаний на подиумах… Есть! Есть островок стабильности, где чтут традиции и не путают Рождество с дискотекой.

В Белом доме в этом году рождественское убранство демонстрируют под музыку Чайковского. Ведь Рождество и "Щелкунчик" - они навсегда. А католические рейвы… Нет, в действительности всё не так, как на самом деле.