Профессор ВШЭ Лузянин оценил визит Путина в Индию

Как развивается партнёрство России и Индии в условиях небывалого давления со стороны Запада? Какой сигнал подал Нарендра Моди недругам нашей страны, когда лично встретил Владимира Путина у трапа самолёта? И сколь успешно укрепляется взаимодействие в треугольнике Москва - Дели - Пекин?

В программе "События. 25-й час" Алексей Фролов обсудил эти вопросы с профессором Высшей школы экономики, востоковедом Сергеем Лузяниным.

"В визите Путина в Индию очень четко видна спрессованность, обновление геополитических проектов России, Индии и Китая. Визит Путина – продление геополитической перспективы на евразийском пространстве", - отметил он.

