Путин: Все имеет конец, только Бог вечен

Владимир Путин в интервью India Today, высказался на тему увеличения продолжительности человеческой жизни.

"Все имеет конец. Только Бог - вечен. Но мы можем увеличить длительность человеческой жизни, сто процентов. Я уверен, мы можем", - сказал президент России.

Он добавил, что использование ИИ могло бы иметь огромный эффект для здравоохранения.

Также российский лидер не стал подводить итоги своей жизни и работы.

"Я думаю, еще слишком рано пытаться как-то подводить итоги моей жизни. Мне еще предстоит работа", - сказал он.