Концертный директор сообщил, что с Долиной произошла трагедия

Лариса Долина угодила в грандиозный скандал после того, как суд вернул ей квартиру, которую артистка продала под воздействием мошенников. При этом покупательница роскошной недвижимости Полина Лурье осталась и без квартиры, и без денег.

Народ счел несправедливым такое решение. Многие поддержали Лурье, а на Долину полилась волна хейта. Лариса Александровна на травлю не реагировала. Оказывается, готовится большая передача, в которой певица объяснит свою позицию.

Концертный директор артистки Сергей Пудовкин сообщил, что Долина находится в плохом состоянии. Исполнительница хита "Погода в доме" сильно переживает. Она понимает, что для нее это большой личностный и имиджевый урон, пишет "СтарХит".

"В такой ситуации термин „переживает“ звучит неадекватно. Это гигантская трагедия невероятного уровня для нее, для близких людей, для миллионов поклонников. То, что произошла трагедия, которая нуждается в справедливом решении для всех, это вообще не обсуждается", — отметил Пудовкин.

По словам концертного директора, критика, которой подверглась артистка, совершенно неуместна, но народ сложно остановить, особенно, если кто-то специально делает вбросы. "Конечно, все любят убивать человека на расстоянии, сжигать его, разжигать костер ненависти", — заключил Пудовкин.