Владимир Путин следует одному внутреннему правилу. Президент России раскрыл его во время общения с журналистами и руководством каналов Aaj Tak и India Today.

Путин признался: он старается делать то, что не имеет права не делать. Российский лидер добавил, что следует этой установке, несмотря ни на что.

Президент России ранее сказал, что не испытывает сожалений по поводу своих действий: оглядываться назад не имеет смысла, сделано то, что сделано. Что касается специальной военной операции, то, напомнил российский лидер, Россия восемь лет пыталась разрешить ситуацию на Украине мирным путем. И СВО - это не начало войны, а попытка ее закончить, подчеркнул Путин.