Дмитриев: Мерц занимается саботажем мира и разжиганием войны

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц дискредитировал себя политикой по саботажу мирных переговоров.

"Дорогой Мерц, ты даже не в игре. Ты себя дискредитировал разжиганием войны, саботажем мира, нереалистичными предложениями, самоубийством западной цивилизации, миграцией и упрямой глупостью", — написал Дмитриев в X, комментируя публикацию Der Spiegel, согласно которой Мерц заявил Владимиру Зеленскому, что ему "в ближайшие дни нужно быть крайне осторожным" с переговорщиками от США.

2 декабря состоялись переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Владимир Зеленский вечером 4 декабря заявил, что украинская делегация ждет встречи с представителями США.