Парламент Бельгии встретил овациями условия конфискации российских активов

Палата представителей Бельгии встретила аплодисментами заявление премьер-министра Барта де Вевера об условиях использования замороженных российских активов.

Бельгийский политик перечислил три условия, при соблюдении которых его страна как держатель активов России, блокированных в рамках санкций, даст согласие на изъятие средств в пользу Украины.

Бельгия требует, чтобы все риски, включая штрафы за "незаконную экспроприацию", должны быть распределены между всеми странами ЕС, а не лежать только на Бельгии.

Наряду с этим бельгийский депозитарий Euroclear должен иметь гарантированную ликвидность для компенсации ущерба от возможных российских контрмер.

Третьим условием является то, что расходы должны в равных долях нести все государства Евросоюза, на чьей территории находятся активы.

Как отметил де Вевер, Бельгия "твердо поддерживает Украину", но не готова единолично нести риски. В связи с этим он высказался против плана Еврокомиссии по предоставлению Украине репарационного кредита под залог российских активов, сообщает РБК.

Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев предупреждал, что "если обезумевший Евросоюз попытается все-таки украсть российские активы", выдав Украине так называемый репарационный кредит, это можно квалифицировать "как особого рода casus belli (формальный повод для объявления войны) о всеми вытекающими для Брюсселя и отдельных стран ЕС последствиями".

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова подтвердила, что ответные меры на случай изъятия замороженных активов Европейским союзом готовятся в России. Дипломат подчеркнула, что этот план нанесет ущерб самому ЕС.