Умер российско-японский актер Кэри-Хироюки Тагава

Кэри-Хироюки Тагава умер от осложнений после инсульта в окружении своих детей. Ему было 75 лет, сообщает Deadline.

Дебютировал артист в легендарном "Последнем императоре" Бертолуччи (фильм получил девять "Оскаров"). Также он известен по фильмам "Последний император", "Мемуары гейши" и "Человек в высоком замке".

Примечательно, что актер, которого многие знают по роли главного антагониста в культовой франшизе, был гражданином России.

Тагава подал документы на получение российского гражданства осенью 2015 года. Более того, в то же время же он принял православие. Таинство провел митрополит Волоколамский Иларион. Прославленный актер получил имя Пантелеимон. В последние годы Тагава жил на Гавайях.