В Госдуме предложили поднять страховую пенсию до 50 тысяч рублей

В России необходимо поднять минимальный размер страховой пенсии по старости до 50 тысяч рублей. С такой инициативой выступили глава думской фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова.

Как напомнил Миронов РИА Новости, сейчас минимальный размер страховой пенсии по старости составляет около 13,3 тысячи рублей. Это меньше прожиточного минимума пенсионера, который на федеральном уровне достигает примерно 15,2 тысячи рублей.

Повышение минимальной пенсии до 50 тысяч рублей позволит обеспечить достойный уровень жизни, поддержать здоровье и активность представителей старшего поколения, заявил политик.

Лантратова, в свою очередь, подчеркнула, что предлагаемая мера поможет вернуть старшему поколению активную роль в социально-экономической жизни страны. Она заявила, что "достойная пенсия — это мерило зрелости государства".

Ранее в Госдуме заявили, что по всей России необходимо повысить пенсии до двух минимальных размеров оплаты труда (МРОТ). Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий отмечал, что это хотя бы немного поднимет уровень жизни пенсионеров, даст им возможность заниматься своим здоровьем, помогать с внуками и даже путешествовать по стране.

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил учредить ввести "Новогодний капитал" — ежегодную предновогоднюю выплату в размере 5 тысяч рублей для всех категорий пенсионеров. Парламентарий пояснил, что выдвигает соответствующую инициативу ради "социальной защиты и повышения качества жизни пенсионеров, а также укрепления семейных ценностей".