Кремль сделал новое заявление о разговоре Путина и Трампа

Кремль ждет реакцию от США по итогам обсуждения, которое состоялось 2 декабря между Владимиром Путиным и спецпосланников Дональда Трампа Стивена Уиткоффа. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

На вопрос ТАСС, планируется ли в ближайшее время разговор Владимира Путина и Дональда Трампа, Ушаков ответил отрицательно. Пока его в планах нет, но звонок может быть организован легко и достаточно быстро.

Ушаков также добавил, что дата новой встречи Путина и Уиткоффа не определена.

Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Стивена Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. Переговоры длились пять часов и завершились за полночь. По итогам встречи помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что дискуссия была полезной, но стороны не нашли компромиссов по украинскому урегулированию.

Позднее подробности переговоров раскрыл сам Владимир Путин. По его словам, встреча затянулась, поскольку стороны прошлись почти по всем пунктам предложений, которые привезли американцы.

По словам главы государства, мирный план был основан на договоренностях, которые достигли в ходе встречи с Трампом на Аляске. Всего в нем 27 пунктов, поделенных на 4 пакета. Американские переговорщики предложили обсуждать их отдельно. Ряд положений мирного плана вызвал несогласие России, отметил президент.