"Доярка из Хацапетовки" Евгения Осипова начала пить из-за проблем с мужем и неизлечимой болезни сына

Актриса Евгения Осипова прославилась после выхода на экраны многосерийного фильма "Доярка из Хацапетовки". Однако затем артистка пропала с радаров и возникла лишь сейчас. Евгения приняла участие в съемках передачи "Звезды под капельницей". Шоу призвано спасти знаменитостей от алкогольной зависимости.

Теперь же Евгения Осипова стала гостьей передачи Андрея Малахова. Она объяснила, почему начала пить. Дело в том, что у актрисы появились проблемы с мужем, в результате которых она оформила развод, а еще у ее сына Максима нашли неизлечимую болезнь.

Диагноз сахарный диабет первого типа поставили мальчику четыре года назад. Причем когда это еще не было известно, ребенок несколько раз оказывался в реанимации. На фоне стресса Евгения Осипова поправилась на 30 килограммов.

"Сын тяжело принимает эту болячку. Помню, как шли с ним к врачу, он говорит: "Мама, когда я буду здоровым?" Я ответила ему: "Никогда", - рассказала Осипова.

На фоне проблем со здоровьем сына Евгения переживала кризис с мужем, оператором Анатолием Симченко. Они жили словно друзья, а потом внезапно актриса узнала, что у супруга роман на стороне. Эта ситуация окончательно добила Осипову, и она начала пить. К счастью, ей пришли на помощь друзья и близкие. А еще Евгению спасает работа, ведь на ее попечении дети и старенькая мать. Что касается бывшего мужа, то она с ним не поддерживает общения.

"Я поступила честно по отношению к его новым отношениям. А он хотел и тут, и там быть. Он общается с детьми так, как это видит. Но я в это не вмешиваюсь", - высказалась актриса.