Хорошие новости по урегулированию конфликта между Россией и Украиной появятся в течение нескольких недель. Такое мнение высказал в четверг, 4 декабря, вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Как заявил американский политик, которого цитирует NBC News, он действительно полагает, что "мы добились большого прогресса" в поисках дипломатического решения конфликта на Украине.

Однако стороны конфликта и другие участники переговорного процесса, признал Вэнс, "пока еще не достигли финишной черты". Тем не менее, "надежда есть", в том числе на то, что "в ближайшие несколько недель появятся хорошие новости на этом фронте".

Между тем президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ убеждены, что американские власти могут "предать" Украину в процессе переговоров по мирному урегулированию конфликта с Россией. 1 декабря во время телефонного разговора с предводителем киевского режима Владимиром Зеленским европейские политики призвали защитить его "от предательства США".

Однако бывший верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис полагает, что именно от Европы киевский режим, рассчитывающий на помощь своих западных спонсоров, рискует в ближайшее время получить неприятный сюрприз.