Собянин поздравил ветеранов с годовщиной контрнаступления в Битве за Москву

Сегодня в России День воинской славы. 84 года назад началось контрнаступление советских войск в битве под Москвой. Ветеранов и жителей столицы поздравил в социальных сетях мэр Сергей Собянин. Отметив, что в те суровые дни, в декабре 41-го, решалась судьба страны и всего мира.

И первый крупный успех в ходе Великой Отечественной войны придал нашему народу силы и укрепил веру в Победу над фашистами. Мэр подчеркнул: подвиг тех, кто самоотверженно держал оборону, никогда не будет забыт. Нынешнее и последующие поколения всегда будут благодарны фронтовикам и труженикам тыла, отстоявшим родную землю.