Долги других государств перед Россией достигли максимума с 1998 года

Россия в 2024 году увеличила объемы кредитования других государств — показатель достиг 33,1 миллиарда долларов. Такие данные приводит Всемирный банк.

Как сообщает РИА Новости, последний раз столь высокий уровень задолженности других государств перед Россией фиксировали в 1998 году — тогда он составлял 38 миллиардов долларов.

Самым крупным должником России в 2024 году стало южноазиатское государство Бангладеш, нарастившее долг перед нашей страной на 1,2 миллиарда долларов. Египет увеличил долг на 815 миллионов, Индия — на 799 миллионов.

Между тем Беларусь ощутимее всех других должников России сократила свою задолженность — на 125 миллионов долларов.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко отметил, что "в финансовом отношении нам всегда было непросто", однако "здесь поддержка была очень серьезная со стороны России". Политик заверил, что Минск продолжит выполнять свои финансовые обязательства по отношению к Москве "чего бы нам это ни стоило".

Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев рассказал, что Россия последовательно оказывает содействие развивающимся странам, в том числе списывает их долги для продолжения дальнейшего сотрудничества. Сенатор пояснил, что речь идет преимущественно о долгах, взятых у СССР, когда была широко распространена практика помощи таким государствам в форме безвозвратных заимствований.