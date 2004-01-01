Звезда сериала "Секс в большом городе" Ким Кэтролл сыграла свадьбу с мужчиной на 14 лет младше

Ким Кэтролл вышла замуж за своего 55-летнего возлюбленного Рассела Томаса спустя девять лет отношений. Влюбленные сыграли тихую свадьбу накануне, 4 декабря, в Старой ратуше в Лондоне в окружении всего лишь 12 близких друзей и родных, сообщает People.

Кэтролл и Томас встретились в 2016 году. Вначале актриса и звукорежиссер предпочитали не афишировать свои отношения, однако затем начали вместе выходить в свет. В одном из интервью Ким говорила, что ей "очень комфортно" рядом с возлюбленным, а еще признавалась, что у него "отменное чувство юмора" и "он приятен для глаз".

Отметим, что для звезды сериала "Секс в большом городе" этот брак стал четвертым. Последний развод актриса оформила в 2004 году. Получается, что Ким Кэтролл вышла замуж спустя 21 год. Впрочем, на протяжении всего этого времени эффектная актриса не страдала от одиночества. У нее были романы с бывшим премьер-министром Канады Пьером Трюдо и канадским шеф-поваром Аланом Уайзом, который более чем на 20 лет моложе нее. Кстати, с ним она даже была помолвлена.