Роспотребнадзор опроверг фейк о тестировании на гепатит по возвращении из Чехии

Информация о начале тестирования на гепатит россиян, прибывающих из Чехии, не соответствует действительности. Об этом рассказали в пятницу, 5 декабря, в пресс-службе Роспотребнадзора.

Как напоминает ведомство, 3 декабря официально сообщалось о взятии на контроль информации о распространении гепатита А в Чехии — там с начала 2025 года зарегистрировали 2 880 случаев заболевания, что в 20 раз превышает показатель 2024 года.

Однако подъем заболеваемости гепатитом A в Чехии не повлияет на эпидемиологическую ситуацию в России — риски завоза вируса из этой страны минимальны. Роспотребнадзор подчеркивал на официальном сайте, что проводятся все необходимые противоэпидемические меры как на границе, так и на территории Российской Федерации.

Ведомство разъяснило, что это не означает введение обязательной проверки на гепатит россиян, возвращающихся домой из Чехии.

В октябре новость о массовом инфицировании гепатитом пришла с Камчатки: 167 человек заразились гепатитом B и C в краевом онкологическом диспансере. Глава региона Владимир Солодов объяснил, что заражение произошло через контейнер для дезинфекционной жидкости и использование многократных шприцов — не для инъекций, а для внесения дезинфекционной жидкости.

В США в то время главной темой новостей стал побег лабораторных обезьян, на которых тестировали препараты от ВИЧ, лейкемии, болезни Лайма, вирусов ветрянки и Зика, туберкулеза и COVID. Правоохранительные органы подтвердили, что сбежавшие приматы были заражены несколькими вирусами.