Известный артист вмешался в скандал с Долиной: "Вы не знаете всего, что произошло. Да она поубивает всех"

В Сети люди массово травят Ларису Долину после того, как на днях кассационный суд принял решение в пользу артистки. Певица осталась при квартире после того, как под воздействием мошенников продала элитную недвижимость за более чем 100 миллионов рублей матери-одиночке Полине Лурье. В результате покупательница роскошной недвижимости Долиной осталась и без квартиры и без денег.

Не остались в стороне даже представители отечественного шоу-бизнеса. И если продюсер Иосиф Пригожин или ведущая Ксения Бородина и певица Ольга Орлова попытались поддержать затравленную артистку, то певица Слава, ее коллега Вика Цыганова и актер Никита Джигурда обрушились на нее с обличительными высказываниями.

А теперь вмешался в скандал певец Шура (настоящее имя Александр Медведев). Он поддержал Ларису Долину. По словам исполнителя, ситуация гораздо сложнее, чем кажется со стороны, и на самом деле общественность осведомлена недостаточно, передает "КП".

"Ребята, вы не знаете всего, что произошло. Да, мы все думаем своей головой: "Так не могло быть". Такое может быть! Когда мы все с экранов говорим бабушкам: "Не делайте этого", — они делают. Но это не про Ларису. Тут был очень хитрый ход. Лару мою обмануть? Да вы что! Да она поубивает всех. А вот так случилось. Это еще 100 раз будут обсуждать. Наш народ такой. Но Ларочка переживет — и ладно. Ларис, я тебя люблю, ты знаешь", - заявил Шура.