Гороскоп на сегодня, 8 декабря, для всех знаков зодиака

Овны

Пришло время заняться разными бумажными и финансовыми делами. Сегодня удачный день для похода в налоговую, МФЦ, банк и другие инстанции.

Тельцы

Ваша личная жизнь в надежных руках! Сатурн решил, что пора познакомить вас с серьезным кандидатом. Или наконец-то поговорить начистоту с тем, кто уже рядом.

Близнецы

Организованность становится вашей суперсилой. Отличный день, чтобы навести порядок в делах, составить более сбалансированное расписание или заняться здоровьем.

Раки

Творческие идеи обретают более четкие контуры – записывайте, что делать или купить! Шопинг сегодня особенно удачен, но только для вещей на века, а не на один сезон.

Львы

Украшаете дом к Новому году и мечтаете о чем-то более глобальном? Меркурий с Сатурном готовы построить превосходный план ремонта, перестановки или вообще переезда.

Девы

Переговоры идут как по маслу, документы подписываются. Планируете путешествие на каникулах? Самое время продумать все детали, чтобы потом только наслаждаться!

Весы

Ловите идеи о том, как вам улучшить финансовое положение. Хотите прибавку к зарплате или премию? Звезды на вашей стороне, самое время для серьезного разговора с начальством!

Скорпионы

Меркурий в вашем знаке дает ясность мышления, а Сатурн ищет способы воплотить идеи в жизнь. То, что вы заложите сегодня, будет работать долго.

Стрельцы

Инсайты сыплются как снег из тучи, и каждый - драгоценный. Успевайте записывать. Отличный день для того, чтобы честно поговорить с самим собой (или с психологом).

Козероги

Сегодняшний день не для развлечений, а для серьезных тем! В соцсетях может прийти интересное предложение или контакт. Окружайте себя теми, кто мыслит масштабно.

Водолеи

Начальство настроено на конструктив, партнеры готовы к серьезным переговорам. Стройте долгосрочные планы - фундамент, заложенный сегодня, не подведет.

Рыбы

Ваша фантазия наконец-то дружит с практичностью! Представители этого знака сегодня могут составлять маршруты путешествий, заключать договоры, придумывать и запускать рекламу.