Российские штурмовые группы взламывают оборону националистов в селе Веролюбовка. Как сообщают с передовой, половина населённого пункта находится под контролем российской армии.

После зачистки Красноармейского котла своё наступление развивают и бойцы "Центральной" группировки. Уже взяты под контроль села Никаноровка и Софиевка. Попутно ликвидирована в лесу базу беспилотников ВСУ. Она принадлежала элитному подразделению "Птахи Мадьяра".

На севере полностью перехвачен контроль над трассой Красный Лиман - Святогорск. Южнее Донецкий фронт просел ещё на несколько километров на подходах к Краматорску и Константиновке.

После массированной артподготовки, наши войска атаковали противника в посёлке Лиман на Харьковщине. К утру две трети застройки были уже в руках бойцов группировки "Север". Вместе с опорными пунктами захвачены и пленные.