Собянин рассказал о работе центра "Профессии будущего"

За два года 70 тысяч москвичей освоили новую специальность в центре "Профессии будущего". Как рассказал сегодня в социальных сетях мэр столицы Сергей Собянин, обучение занимает максимум три месяца. Все программы разработаны с учётом требований потенциальных работодателей.

На территории "Технополиса Москва" разместили современные цеха-мастерские с оборудованием, которое применяют и на реальных производствах. Доступны образовательные программы по 75 актуальным направлениям. Кроме того, наставники центра помогают с трудоустройством.