В ответ на террористические атаки ВСУ по российским гражданским объектам минувшей ночью нанесены удары ракетами большой дальности по предприятиям ВПК, которые военные на Украине используют для своих нужд. Как сообщили в Минобороны, цели удара достигнуты.

Также поражены склад военно-технического имущества и пункты временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников.

Силы ПВО России за последние 24 часа уничтожили два реактивных снаряда HIMARS и 366 беспилотников противника.