Москва станет площадкой для молодёжного патриотического форума "Поколение героев"

10 декабря в столице пройдёт Московский молодёжный патриотический форум "Поколение героев". Об этом на своих страницах в соцсетях сообщил Сергей Собянин.

Мэр отметил, что встреча посвящена Дню Героев Отечества, который отмечается в России 9 декабря. Участники форума обменяются опытом и обсудят значимые для молодёжи общественные инициативы.

Ещё на форуме на вопросы молодых людей ответят участники спецоперации. Именитые спортсмены расскажут свои истории успеха, а телевизионные ведущие научат брать интервью.