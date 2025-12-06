Новая уловка мошенников: "Смотрю на фото, вспоминаю тебя"

Новой способ обмана россиян придумали мошенники. Они стали рассылать сообщения со ссылкой на фото для кражи данных, предупреждает РИА Новости.

Принцип обмана такой: ничего не подозревающий гражданин получает от своего знакомого сообщение с подписью "Смотрю на фото, вспоминаю тебя". Под сообщением мошенники размещают ссылку, ведущую на фишинговый сайт.

Там с помощью преступных технологий аферисты крадут финансы и получают полный контроль над устройством жертвы. Они могут перехватывать смс-сообщения от банков и других организаций, в том числе от портала госуслуг.