Долина совершила критическую ошибку с интервью Борисову: одна деталь только еще больше разозлила народ

Лариса Долина угодила в грандиозный скандал после того, как суд вернул ей квартиру, которую артистка продала под воздействием мошенников. При этом покупательница роскошной недвижимости Полина Лурье осталась и без квартиры, и без денег.

Народ счел несправедливым такое решение. Многие поддержали Лурье, а на Долину обрушилась волна критики. Но артистка на травлю не реагировала. Оказалось, что певица улетела на Дальний Восток, где у нее прошла серия концертов.

Только вернувшись в Москву, артистка сделала заявление о произошедшем. Лариса Александровна дала интервью Дмитрию Борисову и попыталась обелить себя. Артистка давила на жалость, говорила о том, что преступники угрожали не только ей, но и ее семье. Мол, она была в шоковом состоянии и только сейчас понемногу приходит в себя. Долина отметила, что осознает, что Полина Лурье тоже пострадавшая сторона в этой истории. Певица сообщила, что вернет покупательнице все 112 миллионов рублей. Правда, при этом уточнила, что сейчас у нее таких денег нет.

После интервью Долиной скандал потушить не удалось. В Сети с новой силой принялись обсуждать произошедшее. Народ не верит в искренность артистки. Как пояснил в разговоре с ТВЦ продюсер Павел Рудченко, россиян раздражает не сама история с квартирой, а отношение Ларисы Александровны к публике. Долина говорила общими фразами и не показала уважения или понимания. Люди чувствуют, что она ставит себя выше зрителей.

"Менеджмент Долиной или пиарщики попытались сгладить репутационные ошибки, да, уже даже не риски, а ошибки со стороны Долиной, и тем самым еще больше заострили внимание зрителя на том, что Лариса Долина пытается сейчас вызвать жалость своими высказываниями и выехать из этой ситуации на жалости", — заявил продюсер.

Рудченко отметил, что Лариса Александровна может лишиться части своих поклонников, ведь люди увидели, как она относится к простым зрителям. И чтобы не пытались сейчас сделать пиарщики исполнительницы, жалость к ней народ явно не испытывает.

"Она показала, что она — народная артистка, а кто вы, как говорится. Это мы уже проходили с Алой Пугачевой. Поэтому история еще больше злит. То есть люди злятся не на саму ситуацию, раздражаются не на то, что происходит, а в большей степени на отношение Ларисы Долиной к своему зрителю, к обычным людям", — подчеркнул эксперт.