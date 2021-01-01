Путин поздравил Жапарова с днём рождения

Владимир Путин позвонил Садыру Жапарову и поздравил его с днём рождения. Лидеры России и Киргизии пообщались по телефону, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Путин пожелал Жапарову крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности. Президенты подтвердили крепкие отношения дружбы и союзничества между двумя странами.

Владимир Путин выразил признательность Садыру Жапарову за радушный приём и гостеприимство во время недавнего государственного визита в Киргизию. Он состоялся в конце ноября.

6 декабря Садыру Жапарову исполнилось 57 лет. Он занимает пост президента Киргизии с января 2021 года и является шестым лидером государства в новейшей истории.