70-летний москвич отдал мошенникам 48 миллионов рублей

Московский пенсионер отдал мошенникам 48 миллионов рублей. Столичная прокуратура сообщила, что взяла на контроль расследование этого преступления.

70-летнему мужчине позвонили аферисты и убедили его в том, что ему необходимо заменить банковский счёта для спасения своих финансов. Сначала пенсионеру звонили лжесотрудники соцзащиты, затем фейковые силовики.

Под давлением последних москвич подписал обязательство о неразглашении и получил конспиративный мобильный телефон. Затем он по указанию мошенников снял все свои сбережения и передал их курьерам.