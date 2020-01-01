Илон Маск замахнулся на Евросоюз: предложил упразднить

Илон Маск замахнулся на единство и само существование Евросоюза. Миллиардер призвал упразднить ЕС.

По мнению Маска, это следует сделать, чтобы правительства могли лучше представлять свой народ. Ещё предприниматель уверен в том, что бюрократия ЕС медленно душит Европу, сообщает ТАСС.

До этого Маск уже критиковал ЕС и сомневался в эффективности объединения. Он обращался к странам с предложением выйти из Евросоюза и снова обрести самостоятельность.

С призывом Маска покончить с Евросоюзом согласился зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. "Именно", - так коротко и ясно прокомментировал российский политик идею американского миллиардера.

Европейский союз был создан в феврале 1992 года. В него входят 27 государств. ЕС сочетает в себе признаки международной организации и государства, но юридически не является ни тем, ни другим.

В странах ЕС проживает около 450 миллионов человек. В 2020 году из состава Евросоюза вышла Великобритания.