Минобороны назвало имена новых героев СВО

Ефрейтор Никита Харламов скрытно пробрался к позиции ВСУ и отвлёк на себя силы противника. Это позволило основной группе обойти врага с тыла и захватить опорник. Когда неприятель попытался отбить утраченный рубеж, Никита ликвидировал двух радикалов. Боевики отступили.

Рядовой Данила Соловьёв пресёк попытку ВСУ атаковать наши позиции. Обнаружив украинский вертолет, Соловьёв оперативно передал данные на командный пункт. В воздух поднялись истребители и уничтожили вражескую цель. Потерь среди личного состава и техники не допущено.