В освобождённом Красноармейске российские солдаты помогают эвакуировать мирных жителей, которые не могли и не хотели покидать населённый пункт до подхода наших военных.

Кого на тележке - если ранен и не может идти. Кого - под руку. Прижимаясь к стенам; быстро, насколько получается по разбитым и заваленным осколками тротуарам. И осторожно, поглядывая на небо.

Люди говорят: в то, что будут спасены, уже почти не верили. ВСУ сбрасывали на их дома взрывчатку с беспилотников. И обещали физически уничтожить всех.

Блокированные в Димитрове националисты огрызаются. Путей подвоза боекомплекта и продуктов больше нет. Собственных резервов ВСУ в городе хватит недели на две. По мере того, как российские штурмовики сжимают кольцо, сопротивление противника всё больше становится похожим не на организованную оборону, а на отчаянные и хаотичные перестрелки.

Российские танки вышли на прямую наводку и перерезали трассу Гуляй Поле - Варваровка. Ещё опаснее для ВСУ ситуация в Степногорске. Две трети города уже заняты российскими штурмовиками. Противник вяло сопротивляется. Операция по освобождению Степногорска постепенно переходит в фазу финальной зачистки.