Макрон провел телефонный разговор с Зеленским

Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Во время звонка они обсудили дальнейшие шаги для урегулирования конфликта на Украине.

"Я поделился тем, что мои недавние международные переговоры в КНР помогли прояснить и продвинуться вперед. Франция полна решимости работать со всеми партнерами над принятием мер деэскалации и установлением режима прекращения огня", — написал Макрон в соцсети X.

Президент Франции добавил, что 8 декабря он посетит Лондон. Там он с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, немецким канцлером Фридрихом Мерцем и Владимиром Зеленским "продолжат координацию" в свете недавних переговоров Киева и Вашингтона по вопросу урегулирования.

Ранее в госдепартаменте подтвердили двухдневные переговоры во Флориде спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера с секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустемом Умеровым и руководителем генштаба ВСУ Андреем Гнатовым.