Посылы в стратегии США при Трампе контрастируют с подходами прежних американских лидеров, заявил Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что посылы в вопросе российско-американских отношений, которые исходят от администрации президента США Дональда Трампа, существенно отличаются от подходов прежних американских лидеров. Об этом Песков 7 декабря сообщил ТАСС.

Пресс-секретарь российского лидера прокомментировал обновленную стратегию нацбезопасности США, из которой исчезло упоминание России как "прямой угрозы". Также в ней содержится призыв к сотрудничеству с Москвой в сфере стратегической стабильности.

"В целом, эти посылы, конечно, контрастируют с подходами прежних администраций", — сказал Песков.

В Кремле считают этот шаг позитивным, подытожил он.