На индийском курорте семь часов тушили пожар в ночном клубе

25 человек погибли во время пожара в ночном клубе индийского штата Гоа. Большинство из них - сотрудники заведения, но есть и туристы. Пострадали более 50 человек.

Причиной возгорания мог стать взрыв газового баллона на кухне. Огонь быстро охватил всё здание и бушевал не менее семи часов. Сейчас пожар локализован. Расследование взял под контроль глава регионального правительства. Ночной клуб находится на популярном у туристов пляже Бага.

Как сообщили в российском Генконсульстве, по предварительным данным, наших соотечественников среди жертв нет.